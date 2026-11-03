Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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03.11.2026 16:45:28
If You Invested $1000 In Barclays Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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