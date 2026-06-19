BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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19.06.2026 16:30:28
If You Invested $1000 In BlackRock Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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