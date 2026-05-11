Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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11.05.2026 18:30:48
If You Invested $1000 In Bloom Energy Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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