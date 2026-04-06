Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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06.04.2026 16:34:30
If You Invested $1000 In Booking Holdings Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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