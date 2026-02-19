Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
19.02.2026 23:15:23
If You Invested $1000 In Caterpillar Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Caterpillar Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26