Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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17.08.2026 16:15:47
If You Invested $1000 In Caterpillar Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Caterpillar Inc.
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