CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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09.04.2026 23:15:33
If You Invested $1000 In Ciena Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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01.04.26
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