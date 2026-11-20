Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|
20.11.2026 16:00:28
If You Invested $1000 In Cummins Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Cummins Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cummins Inc.
|
19.11.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cummins von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: Cummins zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Cummins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Cummins präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cummins von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Cummins Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cummins Inc.
|366,50
|-4,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.