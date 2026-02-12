Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
12.02.2026 15:45:32
If You Invested $1000 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)