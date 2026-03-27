AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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27.03.2026 21:00:43
If You Invested $1000 In First Solar Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Aktien in diesem Artikel
|First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs
|14 890,00
|-4,61%
|First Solar Inc
|164,70
|2,23%
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