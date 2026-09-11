HF Sinclair Corporation Aktie
WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000
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11.09.2026 23:00:19
If You Invested $1000 In HF Sinclair Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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27.07.26
|Ausblick: HF Sinclair zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.07.26
|Erste Schätzungen: HF Sinclair stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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|HF Sinclair Corporation
|93,24
|0,26%
|Sinclair Inc Registered Shs -A-
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