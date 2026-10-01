HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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01.10.2026 17:46:15
If You Invested $1000 In HSBC Holdings Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu HSBC Holdings plc
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01.10.26
|Ex-HSBC banker banned for dodging £5,900 in train fares (Financial Times)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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01.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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01.10.26
|Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
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01.10.26
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Analysen zu HSBC Holdings plc
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|23.04.26
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|Barclays Capital
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|UBS AG
|05.08.26
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