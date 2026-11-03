Humana Aktie
WKN: 856584 / ISIN: US4448591028
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03.11.2026 22:00:31
If You Invested $1000 In Humana Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Humana Inc.
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07:01
|Ausblick: Humana zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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30.10.26
|S&P 500-Wert Humana-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Humana von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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23.10.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Humana von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.10.26
|Erste Schätzungen: Humana legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Papier Humana-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Humana von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Humana Inc.
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