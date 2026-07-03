AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
03.07.2026 18:46:28
If You Invested $1000 In Intuit Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In Intuit Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
01.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26