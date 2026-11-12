Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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13.11.2026 00:30:15
If You Invested $1000 In Intuit Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Intuit Inc.
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