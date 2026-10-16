Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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16.10.2026 17:15:18
If You Invested $1000 In Intuitive Surgical Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
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07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intuitive Surgical Inc
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