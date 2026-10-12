Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
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12.10.2026 16:45:17
If You Invested $1000 In Lam Research Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Lam Research Corp.
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