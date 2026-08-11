Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
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11.08.2026 17:30:18
If You Invested $1000 In Lam Research Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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