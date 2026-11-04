Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
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04.11.2026 22:17:00
If You Invested $1000 In Lloyds Banking Group Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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