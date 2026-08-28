NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
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28.08.2026 18:45:54
If You Invested $1000 In NetApp Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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18.08.26
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17.08.26
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10.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
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10.08.26
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10.08.26
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|NetApp Inc.
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