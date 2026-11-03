Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.11.2026 23:01:18
If You Invested $1000 In Netflix Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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