NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.04.2026 17:45:15
If You Invested $1000 In NVIDIA Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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