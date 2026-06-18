NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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18.06.2026 22:15:43

If You Invested $1000 In NVIDIA Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today

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