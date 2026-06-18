NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.06.2026 22:15:43
If You Invested $1000 In NVIDIA Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
This article If You Invested $1000 In NVIDIA Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|184,04
|3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.