Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
03.11.2026 23:30:33
If You Invested $1000 In Oracle Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
02.11.26
|Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung durch Aktienausgabe und Anleihen geplant (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|UBS belässt Oracle auf ‘Buy’: Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|70 500,00
|7,35%
|Oracle Corp.
|110,04
|-0,38%