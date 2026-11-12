Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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12.11.2026 22:15:13
If You Invested $1000 In Regeneron Pharmaceuticals Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.