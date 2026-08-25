Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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25.08.2026 16:00:35
If You Invested $1000 In Shell Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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