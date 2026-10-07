Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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08.10.2026 00:45:19
If You Invested $1000 In Sherwin-Williams Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
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|Sherwin-Williams Co.
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