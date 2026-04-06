STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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06.04.2026 17:16:46
If You Invested $1000 In STMicroelectronics Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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