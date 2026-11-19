Suncor Energy Aktie
WKN DE: A0NJU2 / ISIN: CA8672241079
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19.11.2026 17:45:13
If You Invested $1000 In Suncor Energy Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Suncor Energy Inc.
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03.11.26
|Ausblick: Suncor Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Suncor Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Suncor Energy Inc.
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