If You Invested $1000 In Synopsys Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today

Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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26.10.2026 22:15:21
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Nachrichten zu Synopsys Inc.
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26.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
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26.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|406,00
|5,73%
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