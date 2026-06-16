United Microelectronics CorpShs Aktie
WKN DE: A0M2R4 / ISIN: US9108734057
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16.06.2026 22:45:33
If You Invested $1000 In United Microelectronics Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
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