UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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12.11.2026 22:45:15
If You Invested $1000 In UnitedHealth Group Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
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13.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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11.11.26
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11.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
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10.11.26
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10.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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|UnitedHealth Inc.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.