Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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21.09.2026 22:30:29
If You Invested $1000 In Vertiv Holdings Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Vertiv Holdings
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16.09.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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14.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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10.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Vertiv Holdings
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.