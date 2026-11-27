Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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27.11.2026 21:00:18
If You Invested $1000 In Walmart Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Walmart
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|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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