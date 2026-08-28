Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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28.08.2026 22:01:02
If You Invested $1000 In Waters Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
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Nachrichten zu Waters Corp.
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27.08.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
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13.08.26
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06.08.26
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03.08.26
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30.07.26
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23.07.26
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22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
Analysen zu Waters Corp.
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|Waters Corp.
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