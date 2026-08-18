Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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18.08.2026 13:40:00
If You Invested $2,000 in Bloom Energy at Its 52-Week Low Here's How Much You'd Have Now
You don't need a green thumb to recognize that Bloom Energy (NYSE: BE) stock has blossomed over the past year -- and for good reason, too. For some time, the belief that fuel cells and hydrogen stocks represented robust growth opportunities propelled them to incredible heights. Many of these companies, however, are still waiting to demonstrate that the fuel cell and hydrogen business can be profitable.But not Bloom Energy. The company has demonstrated the viability of its renewable energy initiatives this year, and its shares have soared in response.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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