Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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07.07.2026 14:30:00

If You Invested $5,000 in Bloom Energy at the Start of the Year, Here's What It's Worth Now and What to Expect Next

On Jan. 2, Bloom Energy (NYSE: BE) opened at $90.57. When the first six months of 2026 wrapped up on June 30, shares closed at $302.70, up more than 234%.If you invested $5,000 in Bloom at the start of the year, that investment has worked out well. With such a strong performance, however, the catch is that people keep expecting it, making it harder to live up to those expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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