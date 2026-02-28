AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
If You Like AGNC Investment, You Should Check Out These 2 Ultra-High-Yield Dividend Stocks
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) is a popular income investment. It's not hard to see why that's the case. The company pays a monthly dividend that currently yields 12.8%. That's more than 10 times higher than the S&P 500 (1.2% yield). The mortgage REIT isn't the only stock with a big-time yield these days. Starwood Property Trust (NYSE: STWD) and Main Street Capital (NYSE: MAIN) also have ultra-high dividend yields. That makes them intriguing options for those seeking to maximize their passive dividend income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
