NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.09.2026 22:40:00
If You Only Own Nvidia for AI Exposure, You're Missing Half the Trade. Here's the Other Half.
To gain some exposure to the booming AI market, many investors turn to Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest producer of discrete GPUs for data centers. That's still a smart move, since Nvidia sells the best picks and shovels for training AI algorithms.
Most of the world's top AI companies use Nvidia's data center GPUs, and it locks in those customers with its proprietary software and services. From fiscal 2026 (which ended this January) to fiscal 2029, analysts expect its revenue and EPS to both grow at CAGRs of 59%. Those are remarkable growth rates for a stock that trades at 23 times next year's earnings.
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