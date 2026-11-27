AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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27.11.2026 12:26:02
If You Put $10,000 in the Schwab U.S. Dividend Equity ETF 10 Years Ago, Here’s What You’d Have Now
Investing in the right growth stocks can potentially lead to outsize gains -- no one argues with that assumption. Certain businesses can drive huge capital appreciation in your portfolio. Of course, this strategy can also come with elevated risk; it's not easy to pick the winners.
If you still value that growth element, while also prioritizing stability and income, then the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT:SCHD) might be just what you're looking for. This exchange-traded fund (ETF), which had $118 billion in assets as of Nov. 20, is establishing its merit. It has generated a total return of 27% in 2026.
Zoom out, and you'll see the long-term track record is also worth celebrating. If you had put $10,000 in this ETF exactly 10 years ago, here's what you would have right now.
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