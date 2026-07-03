AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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03.07.2026 10:44:00
If You Put $10,000 in This Dividend ETF 15 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today (Hint: It's a Lot)
Do you view dividend investing as boring? Think again. Dividends can turbocharge your investment returns. You don't have to pick individual dividend stocks, either. Exchange-traded funds (ETFs) that own a basket of dividend-paying stocks can provide diversification and an opportunity to make money.Many investors like the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD). This fund attempts to track the total return of the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. It currently owns 103 stocks. If you put $10,000 in this dividend ETF 15 years ago, here's how much you'd have today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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