Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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23.11.2026 08:15:02
If You’d Bought Oklo at Its SPAC Debut, Here’s What You’d Have Today
Let's not beat around the bush: If you had invested $1,000 in Oklo (NYSE:OKLO) when it debuted on May 10, 2024, your investment would be worth about $1,332 as of Nov. 2.
That's roughly a 33% gain in about two and a half years, assuming you bought Oklo at its opening price (about $15.50) and held on until today.
If you had purchased Oklo near its debut closing price, your investment would be worth more: about $2,443, or a roughly 144% return.
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05.11.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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