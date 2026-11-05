Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.11.2026 13:47:00
If You'd Invested $1,000 Alongside Warren Buffett in Coca-Cola, Here's How Much You'd Have Today
Coca-Cola (NYSE: KO) is one of Warren Buffett's most famous investments. By the time he stopped picking up more shares of the beverage company in 1994, the position had grown to dominate Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) marketable equity portfolio, accounting for more than a third of its value. Today, Coca-Cola remains one of Berkshire's largest stock holdings, though it has been more than 30 years since the conglomerate last bought shares.
Everyday investors had the opportunity to invest right alongside Buffett. He disclosed the purchases in the company's quarterly SEC filings and detailed his reasoning for them in his annual shareholder letters. If you had invested just $1,000 in Coca-Cola at around the time Buffett started accumulating shares, your position today would be worth a nice chunk of change.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
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04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 180,00
|-0,43%
|Coca-Cola Co.
|85,91
|0,40%
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