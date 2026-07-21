AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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21.07.2026 12:05:00
If You'd Invested $1,000 in Coca-Cola 30 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Are you a true buy-and-hold (and hold) investor? The rewards are well worth it if you pick the right stock and then commit to leaving it alone for a long, long time.Case in point: Coca-Cola (NYSE: KO). Here's how you would have fared if you had bought a $1,000 stake in the beverage giant 30 years ago.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Coca-Cola Co.
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