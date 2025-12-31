AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
31.12.2025 16:45:00
If You'd Invested $1,000 in Costco 10 Years Ago, Here's Your Return Today
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has been a rewarding investment for investors. It would have made early investors millionaires, but even if you had bought the stock in 2015, you would still be outperforming the S&P 500.A $1,000 investment in Costco stock 10 years ago would be worth about $6,400 today, assuming you bought more shares with the dividend. This beats the $4,000 you would have earned investing in an S&P 500 index fund.But what about an investor buying shares today? Here's what an investor can reasonably expect to earn over the next 10 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|27 620,00
|-1,71%
|Costco Wholesale Corp.
|737,90
|-0,62%