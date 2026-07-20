AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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20.07.2026 02:30:00
If You'd Invested $1,000 in Costco Stock 20 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
July 2006 was just 20 years ago -- Tiger Woods won the British Open and Taylor Swift's debut album was still months away from being released. Were you investing then? If you invested $1,000 in Costco Wholesale (NASDAQ: COST) stock and kept it, then here's how you would have done.Your $1,000 stake in the company would have grown to $17,790. If you'd invested that $1,000 in the S&P 500 index instead, you'd have ended up with $6,030. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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