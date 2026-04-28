AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
29.04.2026 00:00:00
If You'd Invested $1,000 in GLD 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Gold's rally over the past couple years has been historic, to say the least. Around the beginning of 2024, gold broke through the $2,000 level and didn't stop until it cleared $5,600 earlier this year.That made the SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD) one of the market's best trades. Gold has clearly benefited from an environment where inflation has been elevated pretty much since the COVID-19 pandemic-related recession. It has also gotten a tailwind from central bank buying. Organizations like the People's Bank of China have been building their gold stockpiles to diversify away from currency risk and protect themselves in the global trade market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.