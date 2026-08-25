AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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26.08.2026 00:15:00
If You'd Invested $1,000 in Home Depot 15 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Back in August 2011, Home Depot (NYSE: HD) didn't look like a multibagger in the making. Shares had bounced back from the lows they sank to at the height of the Great Recession in early 2009, but they remained well below the high-water mark they had set around the start of the new millennium.Looking back, however, that was an ideal time to load up on this blue chip stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
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