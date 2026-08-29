AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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29.08.2026 20:49:00
If You'd Invested $1,000 in McDonald's 25 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
McDonald's (NYSE: MCD) has delivered strong performance over the last 25 years. Its approach to franchising has quietly given it market-beating returns over that time.Image source: The Motley Fool.Admittedly, its approach to franchising may make it seem less like a restaurant business on the surface. However, even if investors do not understand the model, they probably should not complain about the results. After investing $1,000 in the consumer discretionary stock 25 years ago, one would have $16,670 today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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