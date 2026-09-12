AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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12.09.2026 12:05:00
If You'd Invested $1,000 in Monster Beverage Stock 20 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
True overnight rags-to-riches stories are relatively rare on Wall Street. They do happen, though. Monster Beverage (NASDAQ: MNST) is one of them.
You may be familiar with the company's namesake energy drink, but that product line is fairly young, only launching in 2002. Before that, it was the perpetually struggling beverage outfit called Hansen Natural, only changing its name to Monster Beverage in 2012 to better align with what ended up becoming its breadwinning profit center.
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